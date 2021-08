2. Bundesliga

Schalke mit Peinlich-Vorstellung – Regensburg demontiert S04

21.08.2021, 15:47 Uhr | dd, dpa

Am Boden: Die Schalker im Spiel in Regensburg. (Quelle: RHR-Foto/imago images)

Die Königsblauen erleben beim Jahn ein Debakel und kassieren schon früh in der Saison den nächsten Schlag mit einer deftigen Pleite. Auch Mit-Absteiger Werder Bremen kommt nicht voran.

Blamage für den FC Schalke 04: Der Bundesliga-Absteiger kassierte am 4. Spieltag der 2. Liga eine peinliche 1:4 (0:1)-Klatsche bei Jahn Regensburg und steckt in der unteren Tabellenhälfte fest. Jan-Niklas Beste (8.), Steve Breitkreutz (55.), David Otto (73.) und Sarpreet Singh (86.) trafen zum Kantersieg der Gastgeber, Simon Terodde (81.) erzielte nur den Ehrentreffer für in allen Belangen unterlegene und enttäuschende Schalker. Der Druck auf Trainer Dimitrios Grammozis wächst, der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nach vier Saisonspielen schon acht Punkte.

Vor den erlaubten 5.324 Zuschauern im Jahnstadion trat nur eine Mannschaft wie ein Spitzenteam auf: Regensburg, das seinen vierten Sieg in Folge feierte. Der Jahn war gieriger, eingespielter und sehr effektiv. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic trumpfte als starkes Kollektiv auf.

Schalke fehlte der Biss und eine Spielidee. Torjäger Terodde war größtenteils abgemeldet, Chancen gab es kaum. Vor dem ersten Gegentor ließ sich Abwehrspieler Florian Flick zudem den Ball am eigenen Strafraum von Otto abjagen. Torwart Ralf Fährmann verhinderte mit einer Parade gegen den starken Otto noch vor der Pause das 0:2.

Auch der eingewechselte Leihspieler Ko Itakura konnte der Abwehr nach der Pause keinen Halt geben. Die rund 600 mitgereisten Schalke-Fans waren bedient, der Rest feierte minutenlang die Jahn-Profis. "Oh wie ist das schön", skandierte das Regensburger Publikum.

Auch Bremen weiter in der Krise

Der SV Werder Bremen ist im dritten Pflichtspiel nacheinander sieglos geblieben. Trotz mehr als 30-minütiger Überzahl kamen die Norddeutschen nicht über ein 0:0 beim Karlsruher SC hinaus. Der Absteiger, der neben dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal in Osnabrück und der 1:4-Klatsche gegen Paderborn in der Liga zuletzt auch einige Spielerabgänge zu verkraften hatte, steht nach vier Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga damit bei fünf Punkten. Der in dieser Saison noch ungeschlagene KSC, der Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek in der 57. Minute durch Gelb-Rot verlor, hat acht Zähler.

Paderborn setzt sich oben fest

Der SC Paderborn feierte zeitgleich dagegen einen Erfolg und schlug den FC St. Pauli mit 3:1 (1:1). Guido Burgstaller (28.) hatte die Gäste, die seit der 6. Minute nach einer Roten Karte gegen Philipp Ziereis wegen einer Notbremse in Unterzahl spielen mussten, in Führung gebracht. Adam Dwzgala (45./Eigentor), Kai Pröger (65.) und Sven Michel (90.) drehten die Partie aber für die Paderborner, die nun auf Platz zwei erster Verfolger der Regensburger sind.