So lief das Spiel:

In der Anfangsphase tasteten sich zwar beide Teams noch etwas ab, aber die Italiener machten gleich deutlich, was sie gefährlich macht: Mit aggressivem Gegenpressing versuchten sie den Leverkusener Spielaufbau immer wieder zu stören – und schafften das auch: Die Elf von Trainer Xabi Alonso zeigte einige uncharakteristische Fehlpässe.

Schon in der zwölften Minute sprang für Bergamo dabei etwas Zählbares heraus. Nach einer Ecke, die zunächst nichts einbrachte, blieben die Italiener wieder dran. Über rechts brach Davide Zappacosta zur Grundlinie durch und spielte den Ball flach in die Mitte. Dort passte der für Robert Andrich in die Startelf rotierte Exequiel Palacios am zweiten Pfosten nicht auf, übersah Lookman, der aus seinem Rücken in die Mitte gesprintet kam und einigermaßen unbedrängt zur Führung einschieben konnte.