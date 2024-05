Aktualisiert am 29.05.2024 - 13:51 Uhr

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Hansi Flick ist neuer Trainer des FC Barcelona . Der 59-Jährige wird Nachfolger von Vereinslegende Xavi. Das gab der spanische Topklub am Mittwoch bekannt. Flick erhält einen Vertrag bei den Katalanen bis zum 30. Juni 2026 und hat diesen bereits unterzeichnet.

Flick hatte zuletzt die deutsche Nationalmannschaft trainiert (2021 bis 2023), war vergangenen Herbst aber von seinen Aufgaben entbunden worden. Erfolgreich war er besonders in seiner Zeit beim FC Bayern gewesen. Beim deutschen Rekordmeister hatte er in seiner kurzen Amtszeit von 2019 bis 2021 sieben Titel geholt. Er ist bei Barça nach Udo Lattek (1981 bis 1983) und Hennes Weisweiler (1975 bis 1976) der dritte deutsche Coach.

In der Mitteilung des Vereins heißt es: "Mit Hansi Flick als Trainer hat sich der FC Barcelona für einen Mann entschieden, der für das hohe Pressing und den intensiven und mutigen Spielstil seiner Mannschaften bekannt ist. Damit hat er auf Vereins- und internationaler Ebene große Erfolge erzielt und praktisch alles gewonnen, was es in der Fußballwelt zu gewinnen gibt."