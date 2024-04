Der deutsche Filmemacher Michael Verhoeven ("Die weiße Rose") ist tot. Der Ehemann von Schauspielerin Senta Berger starb bereits am vergangenen Montag im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit, wie die Familie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

Michael Verhoeven hinterlässt unter anderem seinen Sohn Simon, mit dem er zusammen die Erfolgskomödie "Willkommen bei den Hartmanns" produzierte. Politische Botschaften leicht verpackt: Das war immer auch ein Erfolgsrezept des Regisseurs und Produzenten. Michael Verhoeven lernte früh, was es heißt, in Deutschland erfolgreich Kunst zu machen.

Sein Vater, der berühmte Theatermann Paul Verhoeven, war jedenfalls entsetzt, als sein Sohn anfing, Medizin zu studieren. "Wie kann man, wenn man als Schauspieler Chancen hat und gewollt ist, Arzt werden wollen? Das ist doch ein totaler Missgriff", erinnerte sich Verhoeven einst an dessen Reaktion. Später wurde er zu einem der wichtigsten politischen Regisseure, ist mit der Schauspielerin Senta Berger glücklich verheiratet und hat die Filmleidenschaft an die beiden Söhne Simon und Luca weitergegeben.

"Ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt"

2012 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Films in München

1970 wirbelte er die Filmfestspiele in Berlin durcheinander mit dem Film "O.K.", mit dem er die fehlende kritische Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg deutlich machen wollte. Der Berlinale-Jurypräsident George Stevens, der aus den USA kam, fühlte sich beleidigt, und nach einigem Tumult brach die Jury auseinander, sodass es am Ende gar keine Preise gab. "Das war nicht einmal ein Film gegen Amerika, sondern gegen uns, die wir das einfach so unreflektiert mitmachen und uns diesen Vietnamkrieg am Abend im Fernsehen zur Unterhaltung anschauen", meint Verhoeven dazu.