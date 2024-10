Phil Lesh war 84 Jahre alt Bassist und Mitbegründer von "Grateful Dead" ist tot Von t-online , wan 25.10.2024 - 23:07 Uhr Lesedauer: 2 Min. Phil Lesh am Bass: Er war Gründungsmitglied von Grateful Dead. (Quelle: phillesh.net) Kopiert News folgen

Er spielte 30 Jahre lang Bass bei einer der Kultbands des 70er-Jahre-Rocks. Jetzt wurde der Tod von Phil Lesh verkündet.

Der Bassist der legendären Band The Grateful Dead ist tot. Das wurde auf seinem Instagram-Profil bekannt gegeben. "Phil Lesh, Bassist und Gründungsmitglied von The Grateful Dead, ist heute Morgen friedlich verstorben. Er war von seiner Familie umgeben und voller Liebe. Phil brachte immense Freude in die Herzen seiner Mitmenschen und hinterlässt ein Erbe aus Musik und Liebe. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Lesh-Familie in dieser Zeit zu respektieren", heißt es dort. Lesh war 84 Jahre alt.

Neben dem Beitrag ist ein Foto zu sehen, auf dem Philip Chapman Lesh – so sein voller Name – mit einem breiten Lächeln auf der Bühne steht, seine markante Bassgitarre in der Hand. Der Musiker galt als eine der treibenden Kräfte hinter den experimentellen Klängen der Band. Grateful Dead spielten "elektrische Kammermusik", sagte Lesh einst laut dem Musikmagazin "Rolling Stone". Der Haupteinfluss für ihn als Bassist sei Johann Sebastian Bachs Stil des Kontrapunkts gewesen war.

Die Band war besonders für ihre improvisierten Live-Auftritte bekannt und entwickelte eine einzigartige Mischung verschiedener Musikgenres, was ihnen eine loyale Fangemeinde namens "Deadheads" einbrachte, die die Band auf Touren begleitete. Sie kombinierten Rock und Folk und verbanden dies mit psychedelischen Elementen.

Trauerbekundungen von Fans des Musikers

Lesh war nicht nur Bassist der Band, sondern sang auch manchmal und war Mitautor einiger Hits der Formation. Er war seit der Gründung der Kultband dabei, die 30 Jahre lang bestand. Im Jahr 1995 wurde sie offiziell aufgelöst, nachdem der Sänger der Gruppe, Jerry Garcia, gestorben war. Die Band war ein Jahr zuvor in die "Rock’n’Roll Hall of Fame" aufgenommen worden. Nach dem Ende von "Dead" spielte Lesh in mehreren Bands, darunter Other Ones, gründete aber auch Phil Lesh and friends. Seit 2014 war er nicht mehr auf Tour gegangen.