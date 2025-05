Das australische Schauspielerpaar Hugh Jackman und seine 69-jährige Frau Deborra-Lee Furness stehen vor dem Ehe-Aus. Furness habe in New York die Scheidung eingereicht, berichteten US-Medien übereinstimmend und beriefen sich dabei auf Gerichtsunterlagen. Beide Seiten hätten sich in Details geeinigt, jetzt müsse nur noch ein Richter formell zustimmen, berichtete etwa das Promiportal "TMZ". Weitere Einzelheiten, etwa über finanzielle Absprachen der zweifachen Eltern, wurden nicht bekannt.

Sie adoptierten zwei Kinder

Jackman war zuletzt 2024 an der Seite von Ryan Reynolds in dem Marvel-Blockbuster "Deadpool & Wolverine" auf der Leinwand zu sehen. Derzeit steht der Hollywoodstar mit der Konzertserie "From New York, With Love" in der New Yorker Radio City Music Hall auf der Bühne.