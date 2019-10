Mit Frauen und Kindern

Nach Hoffenheim-Dämpfer: Bayern-Stars feiern auf dem Oktoberfest

06.10.2019

Wie jedes Jahr lassen die FC-Bayern-Stars auch dieses Jahr am letzten Oktoberfest-Wochenende das Volksfest gemeinsam ausklingen. Auch wenn die Spieler wieder einmal ein ärgerliches Fußball-Wochenende hinter sich haben.

In Lederhose, Trachtenhemd und Jankern ging es am Sonntag auf dem Oktoberfest ins legendäre Käferzelt. Doch nicht allen Spielern des FC Bayern war am Wochenende nach Feiern zumute. Am Samstag hatte der Rekordmeister die erste Saisonniederlage in der Bundesliga kassiert. 1:2 hatten die Bayern gegen die TSG Hoffenheim verloren.





"Wir sind es ja schon gewohnt", scherzte Hasan Salihamidzic. Denn schon im Vorjahr hatten die Bayern vor der Wiesn-Gaudi eine Niederlage einstecken müssen. Im vergangenen Jahr verlor der FCB 0:3 gegen Mönchengladbach.

Mit Frauen und Kindern

Dennoch ließen sich die Spieler auch dieses Mal die Sause auf dem Oktoberfest nicht entgehen. Einige kamen allein, andere in Begleitung. Gemeinsam mit Freundinnen, Frauen und Kindern eroberten die Kicker die Wiesn. Jérôme Boateng zum Beispiel wurde von seinen zwei Töchtern Lamia und Soley begleitet. Robert Lewandowski ließ den Nachwuchs lieber Zuhause. Thiago Alcantara und David Alaba brachten ihre schwangeren Partnerinnen mit. In wunderschönen Dirndl präsentierten sie ihren Babybauch.







Thomas Müller hingegen kam allein. Mit seiner Frau Lisa besucht er bereits in den ersten Tagen das Oktoberfest. Damals teilten beide ganz unterschiedliche Schnappschüsse mit ihren Fans auf Instagram. Welche Bayern-Stars noch so auf dem Oktoberfest feierten, sehen Sie in unserer Fotoshow.