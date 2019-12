Mit 64 Jahren

"Großstadtrevier"-Star Jan Fedder gestorben

30.12.2019

Trauer um Jan Fedder: Die "Großstadtrevier"-Legende ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Hamburg t-online.de.



Seit Anfang der Neunzigerjahre war Jan Fedder das Gesicht der beliebten ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". In seiner Paraderolle als Kultbulle Dirk Matthies spielte er sich in die Herzen der Fans. Jetzt ist der Schauspieler mit 64 Jahren gestorben. Der TV-Star sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, wie ein Sprecher der Polizei t-online.de bestätigte.



Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über seinen Tod berichtet. "Es gab einen Einsatz in der Wohnung von Jan Fedder. Der Ehrenkommissar der Polizei Hamburg ist um 18.47 Uhr verstorben", so Polizeisprecherin Sandra Levgrün.

"Der Rollstuhl ist jetzt die Strafe"

Immer wieder hatte der Schauspieler in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Schon als Teenager zog er sich eine Alkoholvergiftung zu. 2013 wurde bei Jan Fedder dann ein Mundhöhlen-Karzinom diagnostiziert, das eine Strahlenbehandlung erforderte. Nach diversen Knochenbrüchen, einem entzündeten Bluterguss, der 2014 mehrfach operiert wurde, und einer weiteren Knieverletzung vor drei Jahren war der "Großstadtrevier"-Star zuletzt auf einen Rollstuhl angewiesen.

Über sein Handicap hatte sich der Schauspieler lange nicht geäußert. "Anfangs habe ich mit dem Rollstuhl schon gehadert. Aber ich habe ein so exzessives Leben geführt, mit Alkohol, mit Drogen, Zigaretten und wunderbaren Frauen. Da ist der Rollstuhl jetzt die Strafe", gab er vor wenigen Monaten zu.

Marion und Jan Fedder: Das Paar heiratete im Juli 2000.



Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, war der Rollstuhl nicht sein einziges Problem, der Schauspieler soll jahrelang gegen den Krebs gekämpft haben. Den Kampf hat Jan Fedder jetzt mit 64 Jahren verloren. Der TV-Star hinterlässt seine Frau Marion, mit der er fast 20 Jahre lang verheiratet war.

Lieber TV-Star als Kino-Held

Jan Fedder war den meisten Fans als Hamburger Polizist Dirk Matthies bekannt. Das "Großstadtrevier" hatte den Schauspieler berühmt gemacht. Auch für vier Siegfried-Lenz-Verfilmungen stand er vor der Kamera – für seine Darstellung in "Der Mann im Strom" erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Seine erste große Rolle hatte Jan Fedder auf der Leinwand: In Wolfgang Petersens Klassiker "Das Boot" von 1981 spielte er Bootsmaat Pilgrim. Ausflüge ins Kino unternahm der TV-Star später selten, das Fernsehen wurde zu seinem Metier. In mehr als 400 Produktionen war er mit von der Partie und machte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Die NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder" mit Jan Fedder als Bauer Brakelmann und Peter Heinrich Brix als dessen Kumpel "Adsche" wurde vor allem im Norden Kult.

Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler – und das "mit Fug und Recht", wie er einmal selbst sagte.

