Einige Hörer rieten ihm zur Rente

Thomas Gottschalk gibt Radiomoderation auf

04.11.2021, 12:23 Uhr | dpa, mbo, t-online

Kurz vorm einmaligen "Wetten, dass..?"-Comeback von Thomas Gottschalk wird verkündet, dass er einen anderen Moderationsjob aufgibt. Es geht dabei um seine wöchentliche Radiosendung.

Thomas Gottschalk verlässt das Radio. Nach knapp zwei Jahren wird er am 8. November 2021 zum letzten Mal gemeinsam mit Constantin Zöller bei der Popwelle SWR3 zu hören sein, wie der Südwestrundfunk mitteilte.



Der Grund: Der Moderator und Entertainer will gerne wieder mehr reisen und dadurch mehr Zeit in den USA verbringen. "Gottschalk & Zöller" gab es seit Januar 2020 wöchentlich immer am Montag.

"Mit mir ist zu rechnen"

Gottschalk sagte dem Südwestrundfunk zufolge: "Das waren doch immerhin zwei Jahre und mir haben in dieser Zeit mehr als ein bis zwei Hörer geraten, endlich in Rente zu gehen." Dies tue er aber nicht, so Gottschalk. Der 71-Jährige schloss nicht aus, auch in Zukunft mal wieder Radio zu machen. "Mit mir ist zu rechnen. Nicht mehr wöchentlich, aber irgendwann bin ich zurück."

Thomas Gottschalk und Constantin Zöller im Hörfunkstudio bei SWR3: Sie moderierten gut zwei Jahre lang eine gemeinsame Show. (Quelle: SWR/Markus Vogt)



SWR3-Programmchef Thomas Jung würdigte die Verdienste des Moderators: "Die Hörerinnen und Hörer haben dieses Duo abgefeiert." Und Gottschalk hat sich auch noch nicht ganz von der Popwelle verabschiedet. "Ich freue mich, dass Thomas für Specials mit Consi weiter zur Verfügung steht", so Jung weiter.



Co-Moderator Zöller wird laut Mitteilung die Zusammenarbeit mit dem TV-Urgestein vermissen. "Wie ich in Zukunft ohne Thommy und seine 70er-Jahre-Rocknummern mit achtminütigen Gitarrensoli leben soll, ist mir noch nicht ganz klar." Den bisherigen Sendeplatz wird zukünftig wieder die Sendung "SWR3 PopUp" füllen.