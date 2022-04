Beauty-Doc darf auspacken

Michael Wendler erleidet Schlappe vor Gericht

20.04.2022, 15:06 Uhr | dpa, t-online

Ein Schönheitschirurg hatte öffentlich über die Nasenkorrektur gesprochen, der sich der Sänger bei ihm unterzogen hatte. Michael Wendler stellte einen Unterlassungsantrag – ohne Erfolg.

Ein Düsseldorfer Schönheitschirurg hat im Fall des Schlagersängers Michael Wendler nicht gegen seine ärztliche Schweigepflicht verstoßen. Das hat das Landgericht Düsseldorf am Mittwoch entschieden und einen entsprechenden Unterlassungsantrag des 49-jährigen "Sie liebt den DJ"-Interpreten zurückgewiesen.

Anlass war ein Interview, das der Düsseldorfer Mediziner Mitte Februar der "Bild"-Zeitung gegeben hatte. Darin hatte der Beauty-Doc Details zu einer Nasenkorrektur genannt, der sich der Musiker knapp zwei Jahre zuvor bei ihm in Düsseldorf unterzogen hatte.

Wendler wollte Arzt zum Schweigen bringen

Das sei ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht, fand Wendler, der mit bürgerlichem Namen Michael Norberg heißt. Er wollte dem Operateur entsprechende Aussagen per einstweiliger Verfügung untersagen lassen. Zu Unrecht, hatte der Anwalt des Mediziners in der mündlichen Verhandlung Ende März betont. In einer schriftlichen Mitteilung hieß es: "Mein Mandant war aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung berechtigt, sich zum Arzt-Patienten-Verhältnis zwischen ihm und Herrn Norberg zu äußern."

Das sah die 12. Zivilkammer des Düsseldorfer Landgerichts genauso. "Wir sind der Auffassung, dass der Arzt umfassend von seiner ärztlichen Schweigepflicht entbunden wurde", so die Vorsitzende Richterin am Dienstag: "Und das umfasst die gesamte Krankengeschichte in Bezug auf die Nasenkorrektur" – die ohnehin seit Ausstrahlung einer Reality-Doku über Wendler "öffentlich bekannt" sei.