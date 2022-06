R. Kelly muss wegen Missbrauchs 30 Jahre ins Gefängnis

Der fr├╝here Musiksuperstar R. Kelly muss f├╝r 30 Jahre ins Gef├Ąngnis. Dies verk├╝ndete ein New Yorker Gericht an diesem Mittwoch. Bereits im Herbst 2021 hatte eine Jury den heute 55-J├Ąhrigen in allen neun Anklagepunkten f├╝r schuldig befunden. Bei dem Prozess ging es unter anderem um die sexuelle Ausbeutung Minderj├Ąhriger, Kidnapping und Bestechung.

"Du hast die Leben von so vielen Menschen zerst├Ârt"

Nach ├╝ber vier Stunden und einer Pause verk├╝ndete das Gericht das Strafma├č. Zuvor hatten noch sieben Opfer Kellys ÔÇô teilweise unter Tr├Ąnen ÔÇô gesprochen und unter anderem davon berichtet, wie sie von dem einst erfolgreichen Star missbraucht wurden. "Ich wei├č nicht, wie ich all das, was ich durchgemacht habe, in Worte fassen soll. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, Mutter und k├Ąmpfe mit meiner psychischen Gesundheit", sagte etwa Lizzette Martinez, die R. Kelly 1995 kennengelernt hatte. Sie wandte sich schlie├člich an ihn in und sagte: "Robert, du hast die Leben von so vielen Menschen zerst├Ârt." Kelly starrte w├Ąhrend all der Aussagen entweder geradeaus, auf die Notizen vor sich auf dem Tisch, oder unterhielt sich leise mit seinen Verteidigerinnen