Christian Lindner und Franca Lehfeldt haben kirchlich geheiratet

Aktualisiert am 09.07.2022 - 17:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundesfinanzminister Christian Lindner und Welt-TV-Chefreporterin Franca Lehfeldt haben sich an diesem Samstag in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt das Jawort gegeben. Gegen 17.40 Uhr haben die G├Ąste das Gotteshaus verlassen, wie ein t-online-Reporter vor Ort best├Ątigt. Eine halbe Stunde sp├Ąter zeigte sich dann auch das Brautpaar.