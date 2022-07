Dieter Wedel ist tot: Umstrittener Regisseur stirbt mit 82 Jahren

Aktualisiert am 20.07.2022 - 11:27 Uhr

Der Regisseur Dieter Wedel ist mit 82 Jahren gestorben. Der Filmemacher war zuletzt wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs in Verruf geraten.

Er galt als einer der größten deutschen Regisseure. Mit Filmen wie "Alle Jahre wieder – Die Familie Semmeling", "Der große Bellheim" oder "Die Nibelungen" machte sich Dieter Wedel einen Namen. In den letzten Jahren machte er allerdings eher wegen Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs von sich reden.

Nun ist der berühmte Filmemacher tot. Wedel starb bereits am 13. Juli in Hamburg. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. Ein Gerichtssprecher erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Es liegt wohl eine natürliche Todesursache vor." Das Münchener Gericht hatte am heutigen Mittwoch bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen Wedel komme oder nicht. Wegen seines Todes wird das Verfahren gegen ihn nun eingestellt.