"Mann tv"

"Tatort"-Ermittler Miroslav Nemec moderiert WDR-Magazin

07.10.2019, 19:19 Uhr | rix, t-online.de

Seit fast 30 Jahren steht er für den Münchner "Tatort" vor der Kamera. Jetzt wechselt TV-Ermittler Miroslav Nemec für einen neuen Job den Sender. Der Schauspieler wird Moderator beim WDR.

Miroslav Nemec ist den Deutschen vor allem als Kommissar Ivo Batic bekannt. Seit 28 Jahren ermittelt der heute 65-jährige Schauspieler gemeinsam mit Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr im Münchner "Tatort". Doch jetzt begibt sich der gebürtige Kroate auf neues Terrain. Miroslav Nemec wird Moderator.



"Ohne dass man den Gockel raushängt"

Wie der WDR bekannt gegeben hat, übernimmt der "Tatort"-Star die Moderation der achten Ausgabe des Magazins "Mann tv". "Es ist ein Format, das für Männer und Frauen interessant ist. Manchmal wird in unserer Gesellschaft so eine Kluft aufgebaut zwischen den Geschlechtern. Ich selbst habe das nie so empfunden", sagte der Schauspieler dem WDR.

In der Sendung gehe es auch um die Frage, was das Besondere an Freundschaften zwischen Männern und Frauen ist. "Für mich sind Frauen Partnerinnen, Freundinnen, mit denen ich mindestens über die gleichen Themen wie mit einem Mann sprechen kann – wenn nicht vielleicht sogar über mehr oder anders oder besser. Ohne dass man den Gockel raushängt."







Im WDR Fernsehen moderiert Miroslav Nemec am 10. Oktober die achte Ausgabe des Magazins "Mann tv". Zuletzt hatten Moderator Marco Schreyl, BAP-Sänger Wolfgang Niedecken und Journalist Jörg Thadeusz durch das Magazin geführt, das in loser Folge gesendet wird. Als "Tatort"-Kommissar wird der 65-Jährige aber weiterhin vor der Kamera stehen.