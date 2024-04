Um die Menschen finanziell zu entlasten und überflüssigen Elektroschrott loszuwerden, soll nun auch in Deutschland ein einheitliches Ladekabel für diverse Geräte geben.

Einheitliche Ladekabel für alle Handys, Tablets und Spielkonsolen werden zum Jahresende auch in Deutschland zur Pflicht. Der Bundesrat hat am Freitag Änderungen am Funkanlagengesetz gebilligt und damit den Weg für diese Vereinheitlichung freigemacht. Damit setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um.