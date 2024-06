Aktualisiert am 06.06.2024 - 18:08 Uhr

Am späten Nachmittag kommt es beim E-Mail-Login der Telekom zu zahlreichen Ausfällen. Betroffen ist auch der Login auf t-online. Was die Probleme beim Login verursacht, ist derzeit nicht bekannt.

Die Telekom schreibt: "Aktuell kann es zu Problemen beim Telekom Login kommen, z.B. beim Login in der MeinMagentaApp, in unserem Kundencenter, bei T-Online aber auch teilweise bei MagentaTV." Man arbeite an einer Lösung, heißt es weiter. Telefonie, Internet, Festnetz und Mobilfunk seien nicht betroffen.