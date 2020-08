"Opening Night" am Donnerstag

Rein digitale Computerspielmesse Gamescom feiert Eröffnung

27.08.2020, 10:31 Uhr | dpa

Ein Besucher testet auf der Spielemesse Gamescom mit einer VR-Brille (Virtual Reality) von Sony ein Computerspiel: Die erste rein digitale Ausgabe der Gamescom in Köln feiert am 27.08.2020 mit einer im Netz übertragenen Show Eröffnung. (Quelle: dpa)

Die erste rein digitale Ausgabe der Video- und Computerspielmesse Gamescom in Köln feiert am heutigen Abend mit einer im Netz übertragenen Show Eröffnung. Die Macher der "Opening Night" versprechen ihren Zuschauern unter anderem diverse Spiele-Ankündigungen und Trailer.

Präsentiert wird der Abend von dem in der Branche bekannten Moderator Geoff Keighley. Die volldigitale Show ist der Startschuss für die Messe, die aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr unter ganz neuen Bedingungen organisiert werden musste. Am Freitag folgt noch eine politische Eröffnung – unter anderem mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Die Gamescom, die im vergangenen Jahr noch mehr als 370.000 Menschen anlockte und als größtes Event für Computer- und Videospiele gilt, findet 2020 ausschließlich online statt. Statt die Kölner Messehallen zu füllen, soll die Gaming-Community nun über Streams Teil der Gamescom werden. Zentrales Thema wird die neue Konsolengeneration sein – sowohl Microsoft als auch Sony haben neue Geräte für den Herbst angekündigt. Die Messe endet am Sonntag (30. August).