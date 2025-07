In Großbritannien bekommt die regierende Labour-Partei Konkurrenz von links. Ex-Parteichef Corbyn will eine neue Partei gründen.

Der britische Politiker Jeremy Corbyn will eine neue Partei in Großbritannien gründen, die links von der Labour-Partei stehen soll. Er hat bereits eine Mitstreiterin gefunden: Zarah Sultana gab am Donnerstag ihre Labour-Mitgliedschaft auf und will die neue Partei zusammen mit Corbyn führen, schrieb sie auf X.