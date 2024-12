Ende von Call-by-Call: Billig-Vorwahlen fallen weg

Ein kleiner Zettel aus der Zeitung hing in vielen Haushalten lange direkt neben dem Telefon. Darauf standen Billig-Vorwahlen, um die Telefonrechnung niedrig zu halten. Der Zettel kann nun in den MĂŒll.

Die Nachfrage nach den Sparvorwahlen war zuletzt nur noch gering: Laut Bundesnetzagentur entfielen im Jahr 2023 1,6 Prozent der Telefonminuten in Deutschland auf Call-by-Call, 2013 waren es noch 4,2 Prozent. In den Nullerjahren war der Anteil noch höher gewesen. Der Grund fĂŒr den Wandel: Flatrate-Tarife und Anrufe ĂŒber Internet-Dienste ermöglichen schon seit langem GesprĂ€che ohne Aufpreis, daher sind die Billig-Vorwahlen in den meisten FĂ€llen nicht mehr nötig.

Beginn von Call-by-Call Ende der 90er

Zur Jahrtausendwende war das noch anders - damals war Call-by-Call ein MassengeschĂ€ft, da es eine billige Alternative zu den relativ teuren Telefontarifen der Deutschen Telekom war, deren Monopol im Jahr 1998 endete und dann Call-by-Call möglich wurde. Die Telekom musste ihr Netz fĂŒr private Anbieter öffnen, Firmen wie 01051 Telecom, 01050 com, Talkline und Tele2 nutzten das und boten gĂŒnstige Minutenpreise fĂŒr FerngesprĂ€che und Auslandstelefonate an. Sie waren laut VATM um bis zu 90 Prozent billiger als normale Telefonate ĂŒber die Telekom.

Rund um den Jahrtausendwechsel und in den Nullerjahren wurden die Billig-Vorwahlen in vielen Haushalten gewissermaßen zum Standard: Eltern ermahnten ihre Kinder, doch bitte "mit Vorwahl" - also Call-by-Call - zu telefonieren, um die Telefonrechnung in Grenzen zu halten. Aus Zeitungen ausgeschnittene Zettelchen, auf denen die besten Vorwahlen samt Minutenpreisen standen, hingen in manchen Haushalten als Erinnerungshilfe direkt neben dem Festnetz-Telefon. Mit den Jahren vergilbten die Zettelchen und wurden schließlich abgerissen: Sie waren nicht mehr wichtig.