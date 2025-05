Bitcoin fängt sich nach Verlusten bei 106.000 US-Dollar

Aktualisiert am 30.05.2025 - 08:11 Uhr

Der Bitcoin hat sich am Freitag nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung lag am Freitagmorgen bei rund 106.000 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Im Verlauf der Woche war der Bitcoin von fast 111.000 Dollar zum Start kontinuierlich gefallen.