Die wichtigsten russischen Börsenindizes verlieren an Wert. Beobachter sehen darin eine Reaktion auf die überraschend harten Angriffe Trumps auf den russischen Präsidenten.

Der russische Aktienmarkt startet mit Verlusten in die Woche. Die beiden wichtigsten russischen Aktienindizes, RTS-Index und MOEX-Index, verloren am Montag an Wert. Dabei sank der Kurs des RTS-Index um 1,83 Prozent und der des MOEX-Index um 1,85 Prozent. Beide Indizes bilden die größten börsennotierten Unternehmen Russlands ab.