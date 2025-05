Beispiel: Sie haben am 5. März 2020 zwei Bitcoins gekauft und am 10. März 2020 zwei Bitcoins. Wenn Sie nun am 15. April 2021 drei Bitcoins verkaufen wollen, verrechnen Sie diese mit den zwei Bitcoins vom 5. März sowie einem Bitcoin vom 10. März.

Die Lifo-Methode:

Bei der Lifo-Methode – Last in first out – ist es genau andersherum: Hier verkaufen Sie zuerst die Coins oder Bruchstücke von diesen, die Sie zuletzt gekauft haben. Da Kryptowährungen aber erst nach einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei sind, empfiehlt sich bei der Steuerklärung die Fifo-Methode.

Wichtig: Das Bundesfinanzministerium verweist bezüglich der Haltefrist auf die Fifo-Methode. Es besteht also die Gefahr, dass die Finanzämter sich nach dem Ministerium richten und die Lifo-Methode nicht akzeptieren.

Kann ich meine Bitcoin-Verluste von der Steuer absetzen?

Ja, Sie können Ihre Bitcoin-Verluste von der Steuer absetzen. Allerdings gilt hier derselbe Grundsatz wie bei Verlusten aus Kapitalgeschäften. Auch hier können Sie beispielsweise nur Verluste aus Aktien mit Gewinnen aus Aktien verrechnen.

Bitcoin-Verluste können Sie also nur mit Gewinnen verrechnen, die ebenfalls als privates Veräußerungsgeschäft gelten – etwa mit dem Verkauf eines Grundstückes, von Fremdwährungsdevisen, Kunstwerken oder Kryptowährungen.

Haben Sie in diesem Jahr keinen Gewinn mit solchen Gütern gemacht, können Sie den Verlust auch ohne eine Begrenzung auf die kommenden Jahre übertragen. Wenn Sie anschließend Gewinne mit Bitcoins und Co. machen, mindert der Verlust der Vorjahre Ihre Steuerlast auf den Bitcoin-Gewinn.

Spenden in Kryptowährungen

Vor allem der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass Spenden auch mit Kryptowährungen möglich sind. Spender an Russland hatten 2022 versucht, durch Kryptowährungen Wirtschaftssanktionen zu umgehen. Diese stellten sich aber als zu illiquide heraus. Das Volumen von Kryptospenden an die Ukraine bezifferte Chainalysis, ein amerikanisches Blockchain-Analyseunternehmen, auf insgesamt 70 Millionen Dollar.

Spender an gemeinnützige Organisationen können normalerweise das Geld bis zu einer Höhe von 20 Prozent aller Einkünfte in der Steuererklärung geltend machen. Wenn die gespendeten Coins zu diesem Zeitpunkt Kursgewinne erzielt haben, fallen keine Steuern an, da sie ja nicht mit Gewinn veräußert, sondern gespendet werden.

Für die steuerliche Anerkennung von Spenden können Finanzämter eine Spendenbescheinigung verlangen – eine sogenannte Zuwendungsbestätigung. Diese muss vom Spendenempfänger mit gesetzlich vorgeschriebenen Angaben ausgestellt werden. Ist beim Senden von Kryptowährungen an eine gemeinnützige Organisation keine Spendenquittung möglich, wird das Finanzamt die Spende im Zweifel nicht anerkennen.

Woher weiß das Finanzamt von meinen Kryptowährungen?

Aktuell ist es für das Finanzamt noch sehr schwer nachzuvollziehen, welcher Bürger Kryptowährungen hält und handelt. Die größten Kryptobörsen haben ihren Sitz nicht in Deutschland, sondern in den USA oder Malta (eine Übersicht finden Sie hier).

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Wie funktioniert die Transaktionsabwicklung mit XRP? Wie wirken sich steuerfreie Dividenden auf die Abgeltungssteuer aus? Wann lohnt sich eine Steuererklärung für mich als Anleger? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Die Daten sind daher nicht direkt für das Finanzamt zugänglich. "Da es bislang noch keine Meldepflichten für Kryptowährungen gibt, tauschen die Mitgliedstaaten die Finanzinformationen nicht einheitlich aus", sagt Bundessteuerberaterkammer-Präsident Schwab.