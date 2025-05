Experten: Schäden könnten noch deutlich größer werden

VW verhandelt direkt mit US-Regierung

Einige Branchen sind dabei besonders stark von den Zöllen betroffen, darunter Automobilhersteller, Fluggesellschaften und Importeure von Konsumgütern. So sind die Abgaben für Rohstoffe und Bauteile gestiegen. Bei eng verzweigten Lieferketten, etwa in der Autofertigung, entstehen so an mehreren Stellen Mehrkosten. Volkswagen-Chef Oliver Blume verhandelt deshalb bereits direkt mit der US-Regierung. "Ich war selbst in Washington und wir sind seitdem in regelmäßigem Austausch", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Im Gegenzug für eine Einigung im Zollstreit wirft der deutsche Konzern weitere Investitionen in den USA in die Waagschale.