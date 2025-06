DHL erhöht Preise für bestimmte Paket-Sendungen

Aktualisiert am 02.06.2025 - 11:05 Uhr

Pakete in einem DHL-Zentrum - manche Sendung wird künftig teurer. (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Am deutschen Paketmarkt ist DHL Marktführer. Die Preise für Briefe und Pakete sind in den vergangenen Jahren schrittweise teurer geworden. Nun ist es bei bestimmten Sendungsarten mal wieder so weit.