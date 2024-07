Fast fünf Millionen Menschen haben in Deutschland Geld in Kryptowährungen wie Bitcoin , Ethereum , Cardano oder Solana investiert. Viele glauben an eine Ersatzwährung wie Gold , die ihr Geld vor Inflation absichert. Andere spekulieren darauf, einen zweiten Bitcoin zu finden, der sich innerhalb einer Dekade vertausendfacht.

Worauf es ankommt, damit Ihr Investment in Bitcoin & Co. zumindest aus Verbrauchersicht sicher und kostengünstig ist, zeigt der große Krypto-Vergleichstest.

Einfacher und intuitiver Zugang zu Kryptowährungen

Auch wenn es heute noch reine Spekulation ist, könnten Kryptowährungen laut "Finanztest" in nicht allzu ferner Zukunft zum Finanzestablishment gehören. Während die Kurse von Kryptowährungen nicht beeinflussbar sind, haben es Anleger bei den Handelskosten selbst in der Hand, verschiedene Anbieter zu vergleichen.

Das geschieht vorzugsweise übers Smartphone. Außer N26 ermöglichen alle von "Finanztest" ausgewählten Anbieter auch den Handel am PC via Browser.

Mit der Lizenz zur Krypto-Verwahrung

Die Bafin-Lizenz soll das Risiko für Anleger minimieren, an dubiose oder betrügerische Broker zu geraten. Im Internet tauchen immer wieder kriminelle Akteure auf, die Anleger mit hohen Renditeversprechen abzocken. Die Verwahrung von Kryptowährungen wurde im Dezember 2019 im Rahmen der jüngsten EU-Geldwäscherichtlinie als Finanzdienstleistung eingeführt. Wer den Umtausch von virtuellen Währungen in gesetzliche Zahlungsmittel und umgekehrt anbietet, gilt seither als Finanzdienstleister. Dies gilt auch für den Umtausch von einer virtuellen Währung in eine andere.

Große Unterschiede beim Angebot

Normalanleger seien aber gut beraten, erst einmal bei den etablierten Währungen Bitcoin und Ethereum zu bleiben, wenn sie sich an diese Art von Investment wagten. Zumal bei vielen Währungen nicht klar sei, ob sie sich am Markt halten werden.

Günstige Konditionen bei Neobrokern

Der Spread ist die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs – und für Kunden von Bison, Finanzen.net Zero, Justtrade und Traders Place der Hauptkostenfaktor. Die sogenannten Neobroker Justtrade und Trade Republic bieten gemeinsam mit der Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) besonders günstige Konditionen für den Handel mit Kryptowährungen.

Kleinste Anlagebeträge sind üblich

Sparpläne

Alternativen zu Kryptowährungen

Anlegern, die nicht in einzelne Kryptowährungen investieren wollen, stehen sogenannte ETPs (Exchange Traded Products) zur Verfügung. Da Bitcoin-ETFs in Deutschland nicht zugelassen sind, können sich Anleger mit ETPs indirekt an der Wertentwicklung digitaler Währungen beteiligen. ETPs auf Kryptowährungen lassen sich bei Bison, Finanzen.net Zero, Justtrade und Traders Place kaufen und handeln.