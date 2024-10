Die Alternative zu diesem Tagesgeld-Hopping sind Geldmarktfonds. Das sind Investmentfonds, die am sogenannten Geldmarkt investieren. Sie legen das Geld ihrer Anleger etwa als Bankguthaben oder Festgeld an oder investieren es in Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Das Geld wird also verzinst und bleibt täglich verfügbar. Wie Geldmarktfonds genau funktionieren, lesen Sie hier.