Beratung bei der Geldanlage (Symbolbild): Wenn Sie sich für ein ETF-Investment interessieren, informieren Sie sich vorab über die Möglichkeiten.

Sie möchten Ihr Geld langfristig anlegen und von der Rendite profitieren? Dann sind Exchange Traded Funds (ETFs) eine gute Möglichkeit für Sie.

ETFs sind Fonds, die an der Börse gehandelt werden und in der Regel einen Index abbilden. Doch wie können Sie als Anfänger richtig in ETFs investieren?

So funktionieren ETFs

ETFs sind passiv gemanagte Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Sie bilden einen Börsen-Index, wie beispielsweise den Dax oder den S&P 500 ab. Sie werden nicht wie andere Investmentprodukte aktiv durch das Eingreifen eines Fondsmanagers gesteuert.

Durch den Kauf von ETF-Anteilen investieren Sie in eine Vielzahl von Unternehmen, die im Index enthalten sind. Dadurch minimieren Sie das Risiko von Einzelaktien und profitieren gleichzeitig von der Entwicklung des gesamten Marktes.

Um Geld in einen ETF anzulegen, benötigen Sie ein Wertpapierdepot bei Ihrer Bank. Viele Banken bieten solche Depots kostenlos oder gegen geringe Gebühren an.

Was Anfänger bei der Auswahl von ETFs beachten sollten

Bei der Auswahl von ETFs sollten Sie vor allem auf die Kosten und die Risikostreuung achten. Berücksichtigen Sie die jährlichen Verwaltungskosten (TER) des ETFs und vergleichen Sie diese mit anderen Fonds (mehr zur TER lesen Sie hier). Zudem ist es sinnvoll, in ETFs zu investieren, die breit diversifiziert sind und in verschiedene Branchen und Länder investieren.

ETF-Vorteil: Geringe Gebühren

Generell sind die Gebühren für Kauf und Verwaltung der ETFs im Vergleich zu anderen Investments wie aktiv gemanagten Fonds deutlich niedriger – ein Vorteil Ihrer Geldanlage in ETFs.

Ein ETF-Portfolio aufbauen

Um ein ETF-Portfolio aufzubauen, sollten Sie ETFs wählen, die in unterschiedliche Indizes investieren und damit viele Märkte abbilden. Sie können beispielsweise in einen ETF investieren, der den deutschen Aktienmarkt beinhaltet, einen ETF, der in den amerikanischen Aktienmarkt investiert, und einen ETF, der in Anleihen investiert. Durch die breite Streuung minimieren Sie das Risiko und profitieren von der Rendite verschiedener Märkte. Beschränken Sie sich zu Beginn auf wenige breit gestreute ETFs, sonst wird die Verwaltung für Sie aufwändiger und Sie benötigen mehr Zeit, den Überblick zu behalten.

Ein ETF für den Start

Am einfachsten ist es zu Beginn, in einen ETF zu investieren, der die größten Unternehmen der ganzen Welt abbildet. So streuen Sie Ihr Risiko über eine Vielzahl an großen Unternehmen über alle globalen Märkte. Der MSCI World ist ein solcher globaler Index. Zu diesem finden Sie zahlreiche ETFs, die viele Banken und Onlinebroker anbieten.

Spezial-ETFs bergen ein höheres Risiko

Weniger geeignet sind ETFs, die nur bestimmte Branchen, Länder oder Assets wie zum Beispiel Rohstoffe oder Gold abbilden. Denn mit der Spezialisierung erhöht sich automatisch das Risiko Ihres Investments. Kommt es in einer Branche oder in einer Region zu einer Krise, leidet auch die Entwicklung des ETFs.

Tipps für ETF-Anfänger

Als ETF-Anfänger sollten Sie sich daher zunächst über die verschiedenen ETF-Typen informieren und sich für breit gestreute ETFs entscheiden. Zudem sollten Sie regelmäßig sparen und nicht versuchen, durch häufiges Kaufen und Verkaufen den Markt zu timen. So nennen Profis den Versuch, den besten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt zu finden. Das funktioniert aber nur mit Glück.