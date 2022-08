Ehemänner haben keinen Anspruch auf Witwenrente

Nur Witwen erhalten Witwenrente ? Falsch gedacht. Denn seit der Reform des Rentenrechts für Hinterbliebene in den 1980er-Jahren sind Frauen und Männer in Bezug auf die Hinterbliebenenrente gleichgestellt. Das heißt, die Frau erhält Witwenrente und der Mann die Witwerrente.

Voraussetzung für beide: Der verstorbene Ehepartner hat eine Rente bezogen oder mindestens fünf Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, also die sogenannte Wartezeit erfüllt. Mehr zur Witwenrente lesen Sie hier.

Die letzten Jahre vor der Rente sind besonders wichtig

Aber : Häufig erhalten Berufstätige am Ende ihres Arbeitslebens ein höheres Gehalt als noch zu Beginn. In diesem Sinne wirkt sich diese Zeit – bezogen auf das gesamte Versicherungsleben – prägend auf die Rente aus.

Alle müssen bis 67 arbeiten

Rentenabschläge enden, sobald ich das "richtige" Rentenalter erreicht habe

Schön wär's. Stimmt aber nicht. Gehen Sie früher in Rente, müssen Sie Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat, den Sie früher in Rente gehen, in Kauf nehmen – auf das Jahr gerechnet also 3,6 Prozent.