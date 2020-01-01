Auf diese Beträge können Sie sich nicht verlassen

Ebenso verschweigt die Renteninformation, wie Ihre künftige Regelaltersrente genau berechnet wird. Das ist jedoch nicht allzu schwer – Sie können das auch selbst machen. Wie das geht, lesen Sie hier. Für die Berechnung ist auch der genaue Renteneintritt wichtig.

Was ist bei Betriebs- und Privatrenten zu beachten?

Betriebs- und Privatverträge weisen üblicherweise den Auszahlungsbetrag bei Ablauf, bei Kündigung des Vertrags, eine eventuelle Überschussbeteiligung und das garantierte Kapital aus. Anhand dieser Zahlen kann man die Güte des Vertrags bewerten, also bestimmen, ob die Vorsorge lohnt.

Wie zuverlässig sind die Angaben?

Hundert Prozent sicher sind die Zahlen nicht. Denn sowohl DRV als auch Betriebs- und Privatrentenanbieter arbeiten mit Hochrechnungen – entweder auf Grundlage der bisherigen oder der erwarteten Entwicklung. Diese Angaben sind weder verbindlich noch einklagbar.

Sie sollten diese Daten deshalb als Anhaltspunkt sehen, zuverlässigere Infos bringt Ihnen die sogenannte Rentenauskunft – und letztlich auch der Rentenbescheid (siehe unten).

Renteninformation, Rentenauskunft oder Rentenbescheid? Was ist der Unterschied?

Eine Renteninformation erhalten Sie ab dem 27. Lebensjahr jedes Jahr – unter der Voraussetzung, dass Sie mindestens fünf Jahre lang in die gesetzliche Rente einbezahlt haben. Sie finden grundsätzliche Infos über Ihre getätigten Zahlungen und eine prognostizierte Höhe der Rente.

Ab dem 55. Lebensjahr wird die Renteninformation ersetzt durch die Rentenauskunft. Diese bekommen Sie nur noch alle drei Jahre – bis zum Renteneintritt. Sie informiert ebenfalls über die getätigten Beiträge und die gesammelten Entgeltpunkte, auch Rentenpunkte genannt. Diese zeigen an, wie hoch Ihre Rente sein wird.

Die Rentenauskunft kann im Vergleich zur Renteninformation ein besseres Bild Ihrer Rentenhöhe machen. Außerdem erfahren Sie, mit welchem Alter Sie frühestmöglich in Rente gehen können – und wie hoch mögliche Abschläge auf Ihre Rente sind. Auch der reguläre Eintrittstermin in die Rente steht in diesem Schreiben.

Einen Rentenbescheid erhalten Sie, wenn Sie einen Antrag auf die gesetzliche Rente gestellt haben – also beim Eintritt ins Rentenalter. Im Rentenbescheid finden Sie dann die Höhe Ihrer Rente, in welcher Krankenversicherung Sie während Ihrer Rente sind – und welche Beiträge genau für die Berechnung der Rente berücksichtigt wurden. Gegen den Rentenbescheid können Sie Einspruch einlegen – und sollten dies auch tun, falls Sie einen Fehler finden.

Wichtiges Schreiben: So gehen Sie gegen einen falschen Rentenbescheid vor

Wie kann ich Rentenunterlagen anfordern?

Per Post bekommen Sie von der DRV zwar regelmäßig Schreiben, die Sie aufbewahren sollten. Trotzdem ist es kein Problem, wenn Sie eine Renteninformation oder die Rentenauskunft verlieren. Sie können diese Unterlagen einfach online anfordern. Nutzen Sie dazu dieses Formular der DRV – und halten Sie für die Anforderung Ihre Versicherungsnummer bereit.

Sie können auch einfach bei der Rentenversicherung anrufen. Die Telefonnummern und andere Kontaktdaten finden Sie hier.