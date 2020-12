Sonderkündigung

Diese Falle lauert beim Wechsel von Gas- und Stromanbietern

Wenn 2021 der neue CO2-Preis kommt, steigen auch die Kosten für Gas und Öl. Kunden haben dann das Recht, den Vertrag mit ihrem Anbieter fristlos zu kündigen. In eine Falle sollten Sie dabei aber nicht tappen.

Das Versprechen klingt bequem und praktisch: "Wir übernehmen Ihre Kündigung." Mit diesem Angebot werben viele Energieversorger, um potenziellen Neukunden den Wechsel zu ihnen so leicht wie möglich zu machen.



Doch der Service gilt nicht uneingeschränkt: Sonderkündigungen sind tendenziell ausgenommen. Klar erkennbar ist das aber nur bei den wenigsten Anbietern.

"Bei einer Sonderkündigung ist der angepriesene Wechselservice nicht immer ein Rundum-Sorglos-Paket", sagte Sabine Lund, Referentin im Team Marktbeobachtung Energie des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), t-online.



Oft vertrauten Kunden auf das Angebot, blieben dann aber entweder in ihrem teureren Altvertrag hängen, den sie eigentlich hatten kündigen wollen, oder müssten Strom oder Gas erst eine Zeit lang aus der im Schnitt teureren Grundversorgung beziehen, bevor der Wechsel vollzogen ist.

CO2-Preis wird Gas teurer machen

Ein Recht auf Sonderkündigung haben Verbraucher immer dann, wenn ein Energieversorger die Preise erhöht. Wegen des neuen CO2-Preises, der 2021 eingeführt wird, dürfte das in den kommenden Wochen vor allem bei Gas der Fall sein. Aber auch Strom könnte nach Einschätzung von Vergleichsportalen trotz der gedeckelten Ökostrom-Umlage teurer werden.

"Die Energieversorger werben mit ihrem Wechselservice, weisen aber nicht darauf hin, dass er bei Sonderkündigungen nicht in jedem Fall greift", so Lund. Nur in drei von 15 Fällen sei auf den Webseiten oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen transparent gemacht worden, dass die Übernahme von Sonderkündigungen tendenziell abgelehnt werde. Das geht aus einer Untersuchung der Verbraucherzentralen hervor, die t-online exklusiv vorliegt.

Anspruch auf Schadenersatz praktisch kaum durchsetzbar

"Der vzbv fordert verbindliche und transparente Unternehmensinformationen. Verbrauchern dürfen keine finanziellen Nachteile entstehen, wenn sie das Angebot eines Lieferantenwechselservice von Energieversorgern nutzen", sagte Thomas Engelke, vzbv-Teamleiter Energie und Bauen.

Auch sei für die Kunden nicht ersichtlich, wer genau verantwortlich ist, wenn der Wechsel scheitert oder sich verzögert. Den Anspruch auf Schadenersatz, den Verbraucher eigentlich laut Energiewirtschaftsgesetz haben, wenn ein Wechsel länger als drei Wochen dauert, können sie in der Praxis dann nur schwer geltend machen.

Bundesnetzagentur sieht keinen Handlungsbedarf

Dass der Wechselservice bei Sonderkündigungen in der Regel nicht greift, liegt aus Sicht der Energieversorger vor allem daran, dass diese mehr Arbeit in kürzerer Zeit verursachen und die Drei-Wochen-Frist dadurch schwieriger einzuhalten ist. Der Bundesnetzagentur ist dieser "erhöhte Abwicklungsaufwand" zwar bekannt, Handlungsbedarf sieht sie deshalb aber nicht.

Behördenvertreter wiesen darauf hin, dass nicht geplant sei, die Fristen für Sonderkündigungen zu verlängern. Die bisherige Regelung sei ausreichend.