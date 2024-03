Diese Verjährungsfristen gelten für Forderungen

Berechnung der Verjährungsfrist

Bei Rechnungen gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren, unabhängig davon, ob es sich um Rechnungen im B2B-Bereich zwischen Kaufleuten oder an Privatkunden handelt. Die Verjährungsfrist beginnt am Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Von da an gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Der Gläubiger muss von der Person des Schuldners und den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis genommen haben. Rechtsgrundlage ist § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).