Arbeitnehmer kennen es: Jeden Monat gehen 18,6 Prozent ihres Bruttolohns an die gesetzliche Rentenversicherung , die Hälfte davon übernimmt der Arbeitgeber. Haben sie lange genug eingezahlt, erhalten sie später eine monatliche Altersrente. Wie hoch die ausfällt, hängt davon ab, wie viel die Angestellten in die Rentenkasse eingezahlt haben. Für Beamte gilt ein komplett anderes System: die sogenannte Beamtenversorgung. Zahlen Beamte also nicht in die Rentenkasse ein?

Genau so ist es. Beamte führen keine Beiträge an die gesetzliche Rentenkasse ab, sondern erhalten im Ruhestand eine Beamtenpension, auch Ruhegehalt genannt. Diese wird für Bundesbeamte aus dem Bundeshaushalt finanziert und nicht durch individuelle Beitragszahlungen. Für die Versorgung der Beamten der Länder und Kommunen sind die Länder zuständig.

Sondervermögen stützen die Finanzierung

Wie hoch ist die Beamtenpension?

Anders als die gesetzliche Rente enthält die Beamtenpension bereits eine Betriebsrentenkomponente. Sie bildet also Grund- und Zusatzversorgung gleichzeitig ab. Gesetzlich geregelt ist die Beamtenversorgung in Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes. Demnach ist der Dienstherr verpflichtet, dem Beamten und seiner Familie lebenslang einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren.

Sollten Beamte in die Rentenkasse einzahlen?

Während Beamte in Deutschland nicht Teil der gesetzlichen Rentenversicherung sind, ist das beispielsweise in Österreich anders. Mit Blick auf die höheren Renten im Nachbarland wird daher immer wieder diskutiert, ob auch hierzulande Beamte in die Rentenkasse einzahlen sollten. So hatte etwa Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Interesse an einer solchen Einbeziehung signalisiert. Aktuell liegt der Fokus der Ampelkoalition aber zunächst darauf, Selbstständige einzubinden.