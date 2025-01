Industrie verzeichnet überraschendes Plus

Nur die wenigsten Deutschen können später über eine Rente von 2.500 Euro brutto verfügen. Denn dafür ist ein hohes Gehalt über Jahrzehnte nötig.

2.500 Euro Rente im Monat – klingt wie ein Traum? Ist es für die meisten Menschen in Deutschland leider auch. Laut Statistik der Deutschen Rentenversicherung wurde Ende 2023 nur 7,9 Prozent der Rentner in Deutschland mehr als 2.100 Euro an gesetzlicher Altersrente ausgezahlt.

Um auf eine monatliche Bruttorente von 2.500 Euro zu kommen, müssen Sie überdurchschnittlich viel verdient haben – und das am besten bereits ab dem Berufseinstieg und kontinuierlich über Jahrzehnte.

Grundsätzlich gilt bei der Rente: Je länger Arbeitnehmer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und je höher ihre Beiträge sind, desto üppiger sind sie im Ruhestand versorgt. Das System hat aber eingebaute Grenzen.

Rentenpunkte steigen nicht unbegrenzt

So ist die Zahl der Rentenpunkte, die Sie pro Jahr erhalten können, gedeckelt. Grund dafür ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Verdienen Sie oberhalb dieser Grenze, zahlen Sie für den Teil, der darüber liegt, keine Beiträge in die Rentenversicherung. Mehr Gehalt bringt also irgendwann keine zusätzlichen Rentenpunkte mehr. Lesen Sie hier, wo die Grenze liegt.

Die Rentenpunkte sind wichtig, um die monatliche Rentenhöhe zu bestimmen. Denn für die Altersrente gilt folgende Rentenformel:

Monatliche Bruttorente = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x aktueller Rentenwert x Rentenartfaktor

Die Rentenwerte liegt bis Juli 2025 bundeseinheitlich bei 39,32 Euro. Der Zugangsfaktor und der Rentenartfaktor haben beide den Wert 1, wenn Sie nicht vorzeitig in Rente gehen und es sich bei der Rente um die normale Altersrente handelt.

Setzen Sie diese Werte und die gewünschten 2.500 Euro monatliche Bruttorente in die Gleichung ein, können Sie ermitteln, wie viele Rentenpunkte, auch Entgeltpunkte genannt, Sie in Ihrem Erwerbsleben angehäuft haben müssen: 63,5809.

2.500 Euro Rente: Wie geht das?

Mithilfe dieser Zahlen wiederum können Sie berechnen, wie hoch Ihr Verdienst sein müsste, um am Ende bei 2.500 Euro Bruttomonatsrente herauszukommen. Wichtig ist zusätzlich aber noch die Zahl Ihrer Beitragsjahre. Denn klar ist: Je länger Sie insgesamt in die Rentenversicherung einzahlen, desto weniger Rentenpunkte müssen Sie in jedem einzelnen Jahr sammeln.

Dabei gilt: Entspricht Ihr Gehalt exakt dem Durchschnittsverdienst aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Jahr, erhalten Sie dafür genau einen Rentenpunkt. Liegt es darüber oder darunter, steigt oder fällt die Zahl Ihrer Rentenpunkte entsprechend.

Enorm viele Rentenpunkte nötig

2025 liegt das Durchschnittsentgelt 50.493 Euro (vorläufiger Wert). Verdienen Sie exakt so viel Geld, müssten Sie also – analog zu den oben errechneten Rentenpunkten – etwa 63,5 Jahre in die Rentenkasse einzahlen. Das ist natürlich realitätsfremd.

Laut dem Rentenversicherungsbericht 2024 kamen männliche Rentner im Westen am 31. Dezember 2023 auf durchschnittlich 40,9 Beitragsjahre, Frauen lediglich auf 30,0. Im Osten zählten die Männer im Schnitt 44,2 Beitragsjahre, Frauen 42,0.

Um die "Lücke" zu den rechnerisch nötigen gut 63 Beitragsjahren zu schließen, müssten Sie deutlich mehr als einen Rentenpunkt pro Jahr sammeln. Und zwar theoretisch so viele:

Männer im Westen: 1,5545 Rentenpunkte pro Jahr (63,5809 Rentenpunkte / 40,9 Beitragsjahre)

Frauen im Westen: 2,1194 Rentenpunkte pro Jahr (63,5809 Rentenpunkte / 30,0 Beitragsjahre)

Männer im Osten: 1,4385 Rentenpunkte pro Jahr (63,5809 Rentenpunkte / 44,2 Beitragsjahre)

Frauen im Osten: 1,5214 Rentenpunkte pro Jahr (63,5809 Rentenpunkte / 42,0 Beitragsjahre)

Achtung Die Rechnung funktioniert zum Teil nur in der Theorie, da die höchstmöglichen Rentenpunkte pro Jahr im Zeitraum bis zum Jahr 2002 nur bei einer Spanne von 1,5 bis 1,9 lagen. Statt mehr Rentenpunkte pro Jahr zu sammeln, müssten Sie also mehr Jahre Beiträge entrichten, als der Durchschnitt es tut, um auf 2.500 Euro Rente zu kommen.

Ausgehend vom oben genannten Durchschnittsverdienst 2025 müssen Sie also folgendes Bruttogehalt beziehen, um bei 2.500 Euro Rente pro Monat herauszukommen:

Männer im Westen: 6.540,95 Euro (50.493 Euro / 12 x 1,5545 Rentenpunkte)

Frauen im Westen: 8.917,91 Euro (50.493 Euro / 12 x 2,1194 Rentenpunkte)

Männer im Osten: 6.052,85 Euro (50.493 Euro / 12 x 1,4385 Rentenpunkte)

Frauen im Osten: 6.401,67 Euro (50.493 Euro / 12 x 1,5214 Rentenpunkte)

Sie sehen: Legt man die durchschnittlichen Beitragsjahre zugrunde, ist es für die meisten utopisch, eine Rente von 2.500 Euro im Monat zu erreichen. Vor allem Frauen im Westen müssten ihre sozialversicherungspflichtigen Arbeitszeiten dramatisch erhöhen, um auch nur in die Nähe dieser Summe zu kommen.