So viele Sozialabgaben können Sie 2025 maximal sparen

Wer zusätzlich fürs Alter vorsorgen möchte, kann das zum Beispiel per Entgeltumwandlung tun. Wir zeigen, wie viele Steuern und Abgaben Sie damit sparen.

Mit der Entgeltumwandlung können Sie nicht nur Ihre Altersvorsorge stärken, sondern auch spürbar Steuern und Sozialabgaben sparen. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund hin. Das Prinzip ist einfach: Sie verzichten auf einen Teil Ihres Bruttogehalts, den Ihr Arbeitgeber stattdessen direkt in Ihre Betriebsrente einzahlt. Der Clou dabei: Für diesen Betrag fallen weder Steuern noch Sozialabgaben an.

Ihr Vorteil 2025: Höherer Betrag ohne Sozialabgaben

Im Jahr 2025 liegt die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung voraussichtlich bei 96.600 Euro jährlich. Damit können Sie bis zu 3.864 Euro in Ihre Betriebsrente einzahlen, ohne Sozialabgaben leisten zu müssen. Das entspricht vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze. Zusätzlich können Sie weitere vier Prozent steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig umwandeln.

Beispielrechnung: So viel sparen Sie

Lassen Sie weitere vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze umwandeln, fallen dafür zwar wie gewohnt Sozialbeiträge an, aber keine Einkommensteuer. Bei einem monatlichen Bruttolohn von 5.000 Euro bringt Ihnen das eine Steuerersparnis von 2.100 Euro jährlich beziehungsweise 175 Euro im Monat, wenn Sie in Steuerklasse 1 veranlagt, gesetzlich krankenversichert sind, keinen Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung und keine Kirchensteuer zahlen.