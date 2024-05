Jeder hofft auf eine auskömmliche Rente . Wie viel von Ihren Bezügen übrig bleibt, hängt dabei auch von der Höhe Ihrer Sozialabgaben ab. Und die unterscheiden sich je nach Rentenart und ob Sie freiwillig oder verpflichtend in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Auch Rentner, die weiter arbeiten, haben verschiedene Optionen. Ein Überblick.

Beiträge in die Arbeitslosenversicherung

Wer vorzeitig in Rente geht und dabei nebenher weiterarbeitet, muss auch weiter Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einzahlen (1,3 Prozent). Erst wenn Sie die Altersgrenze zur Regelaltersrente erreicht haben, sind Sie davon befreit. Nur der Arbeitgeber muss dann noch seinen Beitragsanteil zahlen (1,3 Prozent). Eine Übersicht über die verschiedenen Altersgrenzen je nach Geburtsjahr finden Sie hier.

Beiträge in die Krankenversicherung

Hier wird es etwas komplizierter. Sind Sie als Alters-, Hinterbliebenen- oder Erwerbsminderungsrentner gesetzlich krankenversichert, richtet sich die Höhe Ihrer Beiträge nach dem Einkommen. Insgesamt werden bis zu 14,6 Prozent Ihrer Bruttorente plus Zusatzbeitrag je nach Krankenkasse fällig. Sie selbst zahlen die Hälfte des Beitrags, also 7,3 Prozent. Die Deutsche Rentenversicherung behält diesen Anteil direkt ein und überweist ihn an die Krankenkasse.