Traditionsreiche Spedition meldet Insolvenz in Eigenregie an

Lkws der Spedition Leupold (Archivbild): Das Unternehmen will sich neu aufstellen. (Quelle: Leupold GmbH)

Die Logistikbranche steckt in der Krise. Das spürt nun ein traditionsreicher Dienstleister. Das Unternehmen Leupold aus der gleichnamigen Gruppe will sich nun in Eigenregie sanieren.