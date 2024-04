Wer 1968 geboren ist, stellt sich so langsam die Frage, wann er in Rente gehen kann. Und das am besten auch noch abschlagsfrei. Dafür ist es wichtig, die gesetzlichen Regelungen zu kennen und entsprechend vorauszuplanen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ohne finanzielle Einbußen in den Ruhestand wechseln.