Aktualisiert am 04.12.2024 - 14:48 Uhr

Aktualisiert am 04.12.2024 - 14:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine wichtige Frage als Rentner: Wie viel Steuern fallen für mich an? (Quelle: Simona Pilolla via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Steuerfreibetrag für Ledige

Steuerfreibetrag für Ehepaare

Für Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften gilt der doppelte Grundfreibetrag, also 23.568 Euro für das Jahr 2024. Das bedeutet: Ehepaare beziehen gemeinsam eine höhere Rente, ohne steuerpflichtig zu werden. Auch hier wird nur der Teil besteuert, der den doppelten Freibetrag übersteigt. Prüfen Sie daher als Ehepaar Ihre gemeinsamen Renteneinkünfte und nehmen Sie gegebenenfalls steuerliche Optimierungen vor, um die finanzielle Belastung zu minimieren.

Die Berechnung der steuerpflichtigen Rente

Um zu ermitteln, wie viel von der Rente steuerpflichtig ist, ziehen Sie den Rentenfreibetrag heran. Dieser wird im ersten Jahr des Rentenbezugs festgelegt und bleibt in den folgenden Jahren unverändert. Im Jahr 2024 beträgt der Rentenfreibetrag 17 Prozent der Bruttorente. Für alle, die 2025 in Rente gehen, sinkt er auf 16,5 Prozent. Der Rentenfreibetrag schrumpft mit jedem Jahr, das Sie später in Rente gehen. Ab 2058 gibt es keinen Rentenfreibetrag mehr, die Altersrente wird dann zu 100 Prozent versteuert.