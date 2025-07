Reaktionen auf den Tod von Hulk Hogan

Donald Trump gedachte Hulk Hogan in einem Beitrag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social und erklärte, dass er ihn sehr vermissen werde. "Wir haben heute einen großartigen Freund verloren, den 'Hulkster'". Er schrieb, Hogan sei stark, hart und klug gewesen, hätte ein riesiges Herz gehabt und sei durch und durch MAGA, also Teil seiner politischen Bewegung "Make America Great Again". "Er hielt eine absolut mitreißende Rede auf dem Parteitag der Republikaner, die zu den Höhepunkten der gesamten Woche gehörte", so Trump weiter.