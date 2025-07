Aktualisiert am 22.07.2025 - 10:52 Uhr

In Deutschland nutzen jedes Jahr Hunderttausende die Möglichkeit, vorzeitig in Rente zu gehen. Möglich macht das unter anderem die sogenannte Rente für langjährig Versicherte – also für Menschen ab 63 Jahren mit mindestens 35 Beitragsjahren.