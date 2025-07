Aktualisiert am 21.07.2025 - 12:14 Uhr

Aktualisiert am 21.07.2025 - 12:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vor einem Treffen von Kanzler Merz mit Managern plädiert Deutsche-Börse-Chef Leithner für Reformen, um etwa die Rentensysteme zu entlasten. So sollte die Frühstart-Rente ausgeweitet werden.

Rente , Mittelstand, Start-ups: Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner plädiert vor einem Treffen von Top-Managern mit Kanzler Friedrich Merz für konkrete Schritte, um die Kapitalmärkte in Deutschland zu stärken und mehr Geld von Großanlegern zu gewinnen.

"Die Kapitalmärkte sind der Multiplikator, um aus den staatlichen Impulsen ein Vielfaches zu machen", sagte Leithner der Deutschen Presse-Agentur. "Ziel muss sein, das vorhandene Kapital privater Investoren aus dem In- und Ausland für die Modernisierung unserer Unternehmen, unsere Infrastruktur und unsere Alterssicherung zu gewinnen."

Leithner: Frühstart-Rente für Kinder ausweiten

Konkret sprach sich Leithner dafür aus, umgehend weitergehende kapitalmarktbasierte Altersvorsorge-Lösungen einzuführen, um das Rentensystem zu entlasten. So sollte etwa die Frühstart-Rente, mit der die Bundesregierung die Altersvorsorge von Kindern ab dem sechsten Lebensjahr über ein Altersvorsorgedepot fördern will, auf Neugeborene ausgeweitet werden. Lesen Sie hier, was der Plan der Bundesregierung bisher vorsieht.