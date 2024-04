Aktualisiert am 09.04.2024 - 10:51 Uhr

Aktualisiert am 09.04.2024 - 10:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Digitale Onlineservices der Deutschen Rentenversicherung werden bei Nutzern beliebter. Die Nutzungszahlen haben sich in kurzer Zeit verdreifacht.

Der Onlineservice der Rentenversicherung wird immer stärker nachgefragt. Das zeigen Auswertungen der Deutschen Rentenversicherung. Wurden über die angebotenen elektronischen Serviceangebote im gesamten Jahr 2019 rund 883.000 Abrufe durchgeführt, so waren es 2022 schon knapp drei Millionen Aufrufe. Das ist ein Anstieg um mehr als das Dreifache.

Die Tendenz ist weiterhin positiv. Darauf wies Jens Dirk Wohlfeil, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Bund, anlässlich der Sitzung der Vertreterversammlung am 6. Dezember 2023 in Berlin hin. Grund für das steigende Interesse sei das im Juni 2023 gestartete Kundenportal und die Möglichkeit, sich jederzeit über den persönlichen Rentenstand zu informieren, sagte Wohlfeil.

"Mein Kundenportal" bietet viele Funktionen

Über "Mein Kundenportal" müssen sich Nutzer zunächst registrieren und können dann beispielsweise ihren Rentenbescheid abrufen. Dabei werden zahlreiche Onlineservices an zentraler Stelle gebündelt. Der Zugang ist über die Startseite der Deutschen Rentenversicherung zu finden.

Digitale Rentenübersicht online abrufbar

Onlineservice auch gut fürs Klima

"Ziel der Selbstverwaltung ist es, den Versicherten, Rentnerinnen und Rentnern einen guten Service zu bieten und einen einfachen und sicheren Zugang zu den Verwaltungsleistungen zu ermöglichen", so Wohlfeil weiter. "Mit den beiden neuen, zentralen Onlineplattformen ist die Rentenversicherung bei der Digitalisierung einen großen Schritt vorangekommen."

So regeln Selbstständige Ihre Rente

Altersvorsorge : So regeln Selbstständige Ihre Rente

Durch die digitalen Möglichkeiten des Informations- und Datenaustausches spart die Rentenversicherung Papier und leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Verwaltung. Die Mitarbeiter der Rentenversicherung erhalten mehr Anträge in digitaler Form, was zudem zu einer effizienteren Bearbeitung beiträgt. Ob die beiden Portale eines Tages den Papierversand von Rentenbescheiden und Renteninformationen überflüssig machen, bleibt derweil abzuwarten.