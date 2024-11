Ihr Geburtsjahr entscheidet, wann Sie in Rente gehen können. Sie können aber zwischen mehreren Optionen wählen – wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen.

Wer 1973 geboren ist, hat noch einiges an Berufsleben vor sich, bevor er in Rente gehen kann. Doch es schadet nicht, seine Optionen schon Jahre vorher zu kennen. Wir zeigen Ihnen, was für den Jahrgang 1973 gilt.