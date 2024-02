Wer eine ungekürzte gesetzliche Rente beziehen will, muss erst ein bestimmtes Alter erreichen. Welche Regelaltersgrenze für Sie gilt, erfahren Sie hier.

Wann Sie in Rente gehen können, ohne Abschläge in Kauf nehmen zu müssen, richtet sich nach Ihrem Geburtsjahr. Denn je nach Jahrgang sieht der Gesetzgeber verschiedene Regelaltersgrenzen vor. Arbeitnehmer, die vor dem 1. Januar 1947 geboren wurden, konnten noch mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Für alle nachfolgenden Jahrgänge gilt eine gestaffelte Regelung.