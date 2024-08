Aktualisiert am 19.08.2024 - 13:17 Uhr

An diesen Tagen wird die Rente im September ausgezahlt

Im Alter ist die Rente in der Regel die wichtigste Einnahmequelle. Dass sie pünktlich auf dem Konto der Rentnerinnen und Rentner landet, ist Aufgabe des Renten Service der Deutschen Post. Er zahlt die Renten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung aus, kümmert sich um Änderungen und verschickt auch Mitteilungen, wenn die Bezüge erhöht werden. Doch nicht alle Rentner erhalten ihr Geld am selben Tag.

Rente: Unterschiedliche Auszahlungstermine

Hat Ihre Rente nach April 2004 begonnen oder wird erst noch beginnen, erhalten Sie die Zahlung am letzten Bankarbeitstag des Monats, für den die Rente bestimmt ist. Die Rente für den Monat September wird also erst Ende September überwiesen.

Renten, die bereits vor April 2004 begonnen haben, und Hinterbliebenenrenten, die nahtlos an eine solche Rente anschließen, werden hingegen monatlich im Voraus gezahlt. Auszahlungstag ist dann der letzte Bankarbeitstag des Vormonats, für den die Rente zu zahlen ist. Die Rente für September landet also bereits Ende August auf Ihrem Konto.

Eine bestimmte Uhrzeit für die Überweisung gibt es übrigens nicht. Theoretisch kann es also bis 23.59 Uhr dauern, bis Ihre Rente auf dem Konto eintrifft.

Die Auszahlungstermine im September

Wichtig: Ändert sich Ihre Adresse oder Ihre Bankverbindung, sollten Sie das dem Renten Service so schnell wie möglich mitteilen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Rente weiter pünktlich und in korrekter Höhe auf Ihrem Konto eingeht.