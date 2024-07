Wer selbst Geld verdient, bekommt in der Regel nicht die volle Witwenrente. Ändert sich das Einkommen, ändert sich auch die Witwenrente. Doch wann?

Doch die Höhe der Witwenrente kann sich wieder ändern, wenn sich Ihr eigenes Einkommen ändert. Verdienen Sie mehr, schrumpft die Witwenrente, verdienen Sie weniger, steigt die Witwenrente. Eine höhere Auszahlung hätten Hinterbliebene dann am liebsten so schnell wie möglich auf dem Konto. Doch wie schnell wird die Witwenrente angepasst?

Direkte Neuberechnung oder erst ab 1. Juli?

Das hängt davon ab, wie stark Ihr eigenes Einkommen gesunken ist. Wer beispielsweise seine Arbeitszeit reduziert und deshalb mindestens 10 Prozent weniger Bruttogehalt bekommt, kann bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen, dass die Witwenrente neu berechnet wird. Und zwar schon ab dem Monat, in dem Sie weniger verdient haben. Das regelt § 18b Absatz 3 des vierten Sozialgesetzbuchs (SGB IV).

Ein Beispiel macht es deutlich: Nehmen wir an, Sie hatten bei der letzten Einkommensanrechnung monatliche Bruttoeinkünfte von 3.000 Euro. Inzwischen sind Sie aber in Teilzeit gewechselt und verdienen nur noch 2.600 Euro. Ihr Einkommen ist also um 13,3 Prozent gesunken – ausreichend stark, um Anspruch auf eine sofortige Neuberechnung zu haben.