Rentner hingegen erhalten ihre Rentenzahlungen unversteuert. Lediglich Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeitrag behält die Rentenversicherung ein, sofern sie gesetzlich versichert sind. Um Steuerschulden zu begleichen, müssen Rentner also eine Einkommensteuererklärung machen und eventuell Nachzahlungen leisten.

Steuern auf Rente? Freibeträge entscheiden

Das gilt für die aktuelle Steuererklärung 2024, die bis zum 31. Juli 2025 fällig ist, allerdings erst dann, wenn Sie mit Ihrem steuerpflichtigen Teil der Rente über dem Grundfreibetrag von 11.784 Euro für das Jahr 2024 liegen. Ob dann auch wirklich Steuern anfallen, hängt aber noch davon ab, in welcher Höhe Sie Ausgaben und Pauschbeträge geltend machen können – etwa aufgrund einer Behinderung oder hoher Krankheitskosten. Lesen Sie hier, was Rentner alles von der Steuer absetzen können.

Gut zu wissen: Wie hoch der steuerpflichtige Teil Ihrer Rente ist, richtet sich nach dem Jahr, in dem Sie erstmals Rente bezogen haben. Ab einem Rentenbeginn im Jahr 2058 muss die Rente zu 100 Prozent versteuert werden. Für frühere Jahre ist der steuerpflichtige Rentenanteil geringer. Was für Sie gilt, lesen Sie hier.

Schon jetzt komplett steuerpflichtig sind die jährlichen Rentenerhöhungen. Daher kann es in einigen Jahren allein aufgrund der Erhöhung vorkommen, dass Rentner überhaupt oder mehr Steuern als vorher zahlen müssen. Aufpassen sollten aber auch Rentner, bei denen sich die persönlichen Verhältnisse geändert haben, etwa weil ihr Partner gestorben ist, oder wenn weitere Einkünfte hinzukommen, zum Beispiel aus Vermietung oder Kapitalvermögen. Sie können ebenfalls aufgrund dieser Änderungen steuerpflichtig werden.

Tabelle zeigt steuerfreie Bruttojahresrente 2024

Ab wann Rentner steuerpflichtig werden, die ausschließlich die gesetzliche Rente beziehen, haben wir Ihnen in der unten stehenden Tabelle zusammengefasst. Wer beispielsweise 2024 in Rente ging und in diesem Jahr ausschließlich maximal 16.614 Euro gesetzliche Bruttorente bezogen hat, muss weder eine Steuererklärung abgeben noch Steuern zahlen. Für ältere Jahrgänge sind je nach Jahr des Rentenbeginns höhere Beträge steuerfrei. Bei Altrentnern im Westen (Eintritt vor 2005) sind es noch mehr als 21.880 Euro.