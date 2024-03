Pflegebeitrag: Auch Rentner zahlen 3,4 Prozent

Wer gesetzlich krankenversichert ist, ist automatisch auch in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Rentner zahlen dann einen Beitragssatz von 3,4 Prozent. Einen Zuschuss der Rentenversicherung gibt es nicht. Sind Sie kinderlos und nach 1939 geboren, kommt noch ein Zuschlag von 0,6 Prozent hinzu. Lesen Sie hier, wer genau als kinderlos in der Pflegeversicherung gilt.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie erhalten eine Bruttorente in Höhe von 1.000 Euro im Monat. Dann wird darauf ein Pflegebeitrag von 34 Euro fällig (1.000 Euro x 3,4 Prozent). Nehmen wir weiter an, Sie haben keine Kinder. Dann müssen Sie zusätzlich 6 Euro zahlen (1.000 Euro x 0,6 Prozent), insgesamt also einen Pflegebeitrag von 40 Euro im Monat.