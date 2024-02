Ob im Theater, in der Stadtbibliothek oder im öffentlichen Nahverkehr: Rentner erhalten so manche Vergünstigung, wenn sie ihren Rentenausweis vorzeigen. Beim Girokonto gelten für sie allerdings dieselben Regeln wie für die meisten anderen Kunden: Sie können sich nicht von den Kontoführungsgebühren befreien lassen.

Ist Ihre Rente also hoch genug oder haben Sie regelmäßig ausreichend hohe zusätzliche Einnahmen, zahlen Sie bei diesen Banken keine Kontoführungsgebühren. Meist liegt der geforderte Geldeingang bei mindestens 700 Euro im Monat. Dieses Angebot machen zum Beispiel Direktbanken wie die Consorsbank, DKB, ING und Comdirect.

Wichtig: Nicht nur die Kontoführung kostet Geld, auch für andere Leistungen erheben Banken mitunter Gebühren – etwa für die Girocard (früher EC-Karte) oder Überweisungen auf Papier. Bei Direktbanken, die ihre Geschäfte ausschließlich online anbieten, finden Sie in der Regel günstigere Angebote als bei den Sparkassen und Volksbanken vor Ort. Lesen Sie hier, für welche Kunden sich eine Direktbank lohnt.

Um das für Sie passende Konto zu finden, können Sie einen Girokontenvergleich im Internet nutzen. Vergleichsportale wie Verivox oder Check24 bieten Ihnen einen guten Überblick. Wählen Sie dort in den Filtereinstellungen "Kostenfreies Girokonto" ( Verivox ) oder "0€ ohne Bedingungen" ( Check24) aus und geben Sie Ihren monatlichen Geldeingang an. Sie bekommen dann alle Konten angezeigt, die für Sie kostenlos sind.

Sollten Sie sich trotzdem für ein Girokonto mit Gebühren entscheiden – etwa weil sie nicht auf die Beratung in der Filiale verzichten möchten –, können Sie sich über die Steuererklärung einen Teil der Kontoführungsgebühren zurückholen. Das Finanzamt gewährt dafür eine Pauschale in Höhe von 16 Euro im Jahr. Tragen Sie diesen Betrag bei den Werbungskosten in der Anlage R ein. Wann Sie als Rentner zu einer Steuererklärung verpflichtet sind, lesen Sie hier.