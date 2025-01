Stellt eine insolvente Firma keinen Insolvenzantrag, macht sie sich strafbar: Insolvenzverschleppung lautet der Tatbestand. Was Sie dazu wissen sollten.

In der Corona-Krise drohten viele Firmen insolvent zu gehen, manche Unternehmen sind in die Pleite gerutscht. In Deutschland gilt dabei die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, sofern ein entsprechender Insolvenzgrund vorliegt. Wer das nicht tut, macht sich der Insolvenzverschleppung strafbar.